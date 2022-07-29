Her şey Nez'in doğum gününde oldu! Selin Ciğerci-Gökhan Çıra ayrılığının sebebi ortaya çıktı, mesajlar ifşa oldu!
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarının yanı sıra verdiği kilolarla, imaj değişikliği ile adından söz ettiren Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra ile ikinci kez nikah masasına oturmuş, çift boşanacaklarını geçtiğimiz gün duyurmuştu. Ayrılıklarının sebebi merak konusu olurken, sır perdesi aralandı. Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu, araya giren kişi tiktok fenomeni güzel çıktı.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan, çıkardığı kozmetik markasıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci sevgilisi ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ciğerci geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Çıra ile boşanacaklarını duyurmuştu. Ayrılıklarının sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın tiktok fenomeni Kardeniz Kılıç ile mesajları ifşa oldu. İşte haberin detayları...
elin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturmuştu. Çiftten flaş bir ayrılık açıklaması geldi. Boşanmayla ilgili ilk açıklamayı ise Selin Ciğerci yaptı. Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurdu.
Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar ifşa oldu.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti.