Her şey Nez'in doğum gününde oldu! Selin Ciğerci-Gökhan Çıra ayrılığının sebebi ortaya çıktı, mesajlar ifşa oldu!

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan, çıkardığı kozmetik markasıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci sevgilisi ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ciğerci geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Çıra ile boşanacaklarını duyurmuştu. Ayrılıklarının sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın tiktok fenomeni Kardeniz Kılıç ile mesajları ifşa oldu. İşte haberin detayları...