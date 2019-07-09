'Her şey dahil' tatilde hastalık riskine dikkat! Uzmanı uyardı!

"Tatlı veya meyveyi ise en sona saklayın"

Açık büfeden yemek seçerken yiyecekleri çok karıştırmamak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Demirci, "Yemeğe hafif bir çorbayla başlamak gerekir. Ardından ara sıcak ya da zeytinyağlılar, sonrasında ana yemek olarak tercihinizi belirlemek faydalı olur. Ana yemeğinizi salata, yoğurt, cacık gibi yiyeceklerle zenginleştirebilirsiniz. Tatlı veya meyveyi ise en sona saklayın. Tüm yiyecekleri aynı anda almamaya özen gösterin. Önce çorbanızı için, ardından dolaşıp tekrar beğenin ve alın. Hem açık büfe ve yemeğin keyfini çıkarın, hem de yemek arasında ufak molalar vermiş olun. Böylece hem sindirim sisteminizi aşırı yormadan gıdaları tüketmiş olursunuz hem de birçok gıdanın aynı tabaktaki yoğunluğu nedeniyle kendinizi hepsini bitirmek zorunda hissetmezsiniz" tavsiyesinde bulundu.