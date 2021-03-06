Her şey 9 yaşında Düzce'de başladı! O gün sigarayı bıraktı kızının hayalini gerçekleştirdi
DÜZCE'de 14 yıl önce kızının vesilesiyle bıraktığı sigaranın parasını her gün ailesinden habersiz biriktiren baba Tanju Acar, evladını otomobil sürpriziyle şaşırttı.
Uzun yıllar sigara tiryakisi olan 53 yaşındaki esnaf Tanju Acar, içtiği sigarayı 14 yıl önce yanlışlıkla 9 yaşındaki kızı Sena'nın eline değdirerek yaralanmasına neden olduğu için sigarayı bıraktığını söyledi.
Her gün sigaraya verdiği paraları, kızının adına bir bankada açtığı birikim sigortası hesabına yatıran Acar, ailesinden habersiz biriktirdiği paralarla 18 yaşında ehliyetini alan kızına otomobil hediye ederek sürpriz yaptı.
Parayı biriktirmeye devam eden baba Acar, bu kez Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan ve eğitiminin ardından öğretmen olan 23 yaşındaki kızı Sena'ya hayalini kurduğu aracı aldı.
Tanju Acar, gazetecilere sigaranın insan sağlığının yanı sıra ekonomik zararlarının da olduğunu söyledi.