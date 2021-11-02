Her şey 50 yıl önce planlanmış!

Aslında 9/11 ile girdiğimiz 'Yeni Dünya Düzeni' bizleri yaşanan her şeyin arkasında bir hinlik aramaya itiyor. Nitekim derin araştırmalar da bizi hep 9/11'in sahiplerine götürüyor.

Koronavirüs Projesini başından beri yazıyorum. Elimden geldiğince hakikatin sözcülüğünü yapıyor insanları uyarmaya çalışıyorum. Bugün ise yaptığım araştırmalar sonucunda ulaştığım, kelimenin tam anlamıyla sansasyonel bir kayıttan bahsedeceğim.

Yaşadığımız şu günlerin 50 yıl öncesinden tam teşekküllü planlandığını söylesem ne dersiniz?

20 Mart 1969 yılında, Rockefeller ailesine yakınlığı ile bilinen New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde Profesör, aynı zamanda ABD Aile Planlaması Derneği Başkanı olan Dr. Richard Day, Amerikan Tabipler Birliği'nin Pittsburgh bölümünde çok çarpıcı bir konuşma yapmış.

Özel olan bu konuşmanın sonradan ortaya çıkmasını sağlayan ise Dr. Dunegan oldu.

O konuşmada bulunan Dr. Lawrence Dunegan yasak olmasına rağmen notlar almış ve Dr. Day’in söyledikleri şeyleri bu zamana erişmesini sağladı.

Dr. Richard Day, ilerleyen süreçte İlluminati’nin yani küresel şeytanların yapacakları şeyleri teker teker söylemiş.

Seyahatlerin kısıtlanacağından, hastalıkların geleceğine. Kitlesel nüfus imhasından, kasıtlı olarak insanların öldürülmesine. Ne ararsanız burada...

O zaman hazır mısınız?

Hadi başlayalım;

Dr. Day seyahatlerin kısıtlanacağını aynen şu şekilde belirtmiş;

“Yakın bir gelecekte, seyahatlar çok kısıtlanacak. İnsanların seyahat etmek için izne ihtiyacı olacak ve seyahat etmek için iyi bir nedene ihtiyaçları olacak. Seyahatiniz için iyi bir nedeniniz yoksa, seyahat etmenize izin verilmeyecek. Herkesin bir kimliğe ihtiyacı olacak. Gelecek dünyanın düzeninde İnsanların sürekli olarak bir yerlere gidilmesine bir şekilde izin verilmeyecek. Kişinin kimliğini belirlemek için özel olarak kodlanacak ve deri altına implante edilecek bir cihaz geliştirilecek. Belki bu cihaz farklı bir şey öne sürülerek insanlara enjekte edilecek.”

Konuşmasının devamında virüsün geleceğinden ise şöyle haber veriyor;

“Daha önce hiç görülmemiş yeni hastalıkların ortaya çıkacak. En azından bir süre için tedavisi zor olan bazı hastalıklar türetilecek.”

Aslında bakarsanız, plan ve yapanların belli olduğu bu konuşmayı görünce çok sevindim.

Bu hastalığın büyük bir proje olduğunu söylediğimizde insanlar bize gülüyordu. Ama şimdi her geçen gün bize katılanların sayısı artıyor. Çünkü hakikatin ışığı elbet bir gün insanların üzerine zuhur edecektir.

Gelelim Dr.Day’in konuşmasının devamına..

İlluminati’nin has adamlarından olan Richard Day, nüfusun azaltılması yönünde bir hedefleri olduğunu da şöyle söylüyor;

“Gerçek ve belirtilen bazı hedeflerimiz var. Bunların en önemlisi Dünya nüfusunu azaltmak. Cinsiyetin amacını yönlendireceğiz. Üreme olmadan seks ve seks olmadan üreme sistemini geliştireceğiz. Dünyayı bir şekilde eşcinselliğe rağbet ettirerek üremenin önüne geçilecek. Robotik sistemler ile bir üreme stilini getireceğiz. Uysal, istediğimizi yaptırabileceğimiz bir robotik insan nesli olacak. Böylelikle İlluminati'nin emri altında yetişecekler.”

Küresel şeytanların, yaşlıları ortadan kaldırmak için yapacakları planı ise şöyle anlatıyordu Dr.Day;

“Uygun fiyatlı tıbbi bakıma erişimin sınırlandırılması, yaşlıların ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır. Bu sebeple, ilaç kontrölünü planlanacak.. Belirli hastalıklar çıkararak belirli tedaviler sunulacak. Bir suikast biçimi olarak ise kalp krizi yaptırılacak.”

Sonuç olarak, şu anda yaşadığımız her şey yıllar yıllar önce yazılmış ve planlanmış.

Dr. Day’in konuşmasından,

Yeni bir hastalık ile nüfus kontrolünün sağlanması, bazı tıbbi yollar ile insan vücuduna kodlamaların enjekte edilmesi ve robotlaştırılması, Yaşlı insanların ortadan ilaçlar ile kaldırılması, seyahatlerin kısıtlanması ve insanları eşcinselliğe yönlendirerek yeni neslin gelmesinin engellenmesi belli oluyor.

Nitekim hepsini şu zamanda tamamını yaşıyoruz.

Plan da belli.

Yapan da belli.

Bize düşen ise şuurlanıp, bilinçlenip ve gerçeklerin farkında olup oyunlara, projelere ve planlara karşı koyarak, her türlü planları bozan Allah'ın yardımını istemek olacaktır.

Allah doğru olan ve doğrulara hizmet edenler ile birliktedir.

Selametle...

Selametle..