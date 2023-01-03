Her işçi hak verdi Acun Ilıcalı'nın 'Mesai' sözleri gündeme oturdu: Kim abi bizi yollayan?

"Zorunluluğa karşı antipatim var"

Ilıcalı, "Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıradışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok." dedi ve şunları ekledi: