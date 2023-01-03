Her işçi hak verdi Acun Ilıcalı'nın 'Mesai' sözleri gündeme oturdu: Kim abi bizi yollayan?
Acun Ilıcalı, iş hayatındaki mesai saatleriyle ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı. Ilıcalı, "bir gün elinde güç olursa" mesai saatlerini 10:30'da başlatacağını ifade etti. Ünlü televizyoncunun 'sisteme' eleştirileri sosyal medyada gündem oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın 'mesai' sözleri...
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, iş hayatının kurallarına isyan etti. Türkiye Kalite Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakındı.
Sistem hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.
"Zorunluluğa karşı antipatim var"
Ilıcalı, "Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıradışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok." dedi ve şunları ekledi:
"Bir gün elimde güç olursa..."
"Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?"