Her filminde vardı! Cem Yılmaz fotoğraftaki gizemli kişiyi açıkladı bakın kimmiş....

Son olarak özel platformda yayınlanan Erşan Kuneri filmiyle ses getiren, stand up gösterileriyle adından söz ettiren, milyonların sevgisini kazanan Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kaza geçirmişti. Kazadan sonra sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz takipçisinden gelen soruyu yanıtladı. Ünlü komedyen her filminde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıklayarak " Benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotoğrafıdır." dedi.