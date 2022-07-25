Her filminde vardı! Cem Yılmaz fotoğraftaki gizemli kişiyi açıkladı bakın kimmiş....
Erşan Kuneri filmindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Bodrum'da trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası twitterdan takipçilerine açıklama yapan Yılmaz gelen soruları yanıtladı. Komedyenin takipçisi her filmde kullanılan fotoğraftaki adamı sorunca Yılmaz " Babam Arif Yılmaz'ın fotoğrafıdır" diyerek cevap verdi... İşte haberin detayları
Son olarak özel platformda yayınlanan Erşan Kuneri filmiyle ses getiren, stand up gösterileriyle adından söz ettiren, milyonların sevgisini kazanan Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kaza geçirmişti. Kazadan sonra sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz takipçisinden gelen soruyu yanıtladı. Ünlü komedyen her filminde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıklayarak " Benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotoğrafıdır." dedi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bodrum'da kaza geçirmiş ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz'ın trafik kazası geçirdiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ünlü komedyen kazadan sonra açıklama yaparak, "Taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk…" dedi.