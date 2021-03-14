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Her açıdan göstermek istedi şekilden şekle girdi! Megan Barton Hanson pozları olay

27 yaşındaki yıldız Megan Barton Hanson, elbisesini her açıdan göstermek için şekilden şekle girdi.

Her açıdan göstermek istedi şekilden şekle girdi! Megan Barton Hanson pozları olay

İngiltere'deki 'Love Island' adlı programla şöhreti yakalayan 27 yaşındaki Megan Barton Hanson, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

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Her açıdan göstermek istedi şekilden şekle girdi! Megan Barton Hanson pozları olay

2018'de 'Love Island' programıyla şöhreti yakalamadan önce, bir gece kulübünde striptizci olarak çalışan Megan Barton Hanson, yeni pozlarını paylaştı. 

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Her açıdan göstermek istedi şekilden şekle girdi! Megan Barton Hanson pozları olay

 Bir sandalye üstünde pozlar veren Hanson'ın yırtmacı ve elbisesinin transparan detayları dikkat çekti.

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Her açıdan göstermek istedi şekilden şekle girdi! Megan Barton Hanson pozları olay

Hanson pozlarına "Daha rahat bir şey giyin."  notunu düştü. 

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