Her açıdan göstermek istedi şekilden şekle girdi! Megan Barton Hanson pozları olay
27 yaşındaki yıldız Megan Barton Hanson, elbisesini her açıdan göstermek için şekilden şekle girdi.
İngiltere'deki 'Love Island' adlı programla şöhreti yakalayan 27 yaşındaki Megan Barton Hanson, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
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2018'de 'Love Island' programıyla şöhreti yakalamadan önce, bir gece kulübünde striptizci olarak çalışan Megan Barton Hanson, yeni pozlarını paylaştı.
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Bir sandalye üstünde pozlar veren Hanson'ın yırtmacı ve elbisesinin transparan detayları dikkat çekti.
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Hanson pozlarına "Daha rahat bir şey giyin." notunu düştü.
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