Hepsi'nin Cemre'si 3 hafta önce evlenmişti paylaşımı görenleri şoke etti
Hepsi grubunun kızlarından Cemre Kemer, sevgilisi Emir Medina ile evlendi. Son paylaşımı kafaları karıştırdı.
Seneler önce Hepsi grubu ile müzik kariyerine başlayan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geçtiğimiz haftalarda evlendiğini duyurdu.
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Bir süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer'in hayranları evlilik haberi karşısında büyük mutluluk yaşadı.
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Son olarak ise koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Cemre Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.
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