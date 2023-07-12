BIST 6.370
DOLAR 26,15
EURO 28,95
ALTIN 1.633,91

Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

|
Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

Türkiye'nin önde gelen online ticaret sitesi Hepsiburada'nın marka yüzü ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

Hepsiburada’nın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. İş birliği kapsamında, Tatlıtuğ'un “güven markası” olan Hepsiburada’nın değerleriyle örtüşen duruşu ve samimi algısı, Hepsiburada’nın müşterileriyle olan bağıyla bütünleşecek.

18
Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

Tatlıtuğ, Hepsiburada’nın üstün hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği “Hepsiburada Sözü”nün destekçisi olacak. 

28
Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

Çekilecek reklam filmleriyle çok yakında Tatlıtuğ ve Hepsiburada, Türkiye’ye “Hepsiburada Sözü” verecekler.

38
Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!
48