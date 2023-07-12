Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

Hepsiburada’nın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. İş birliği kapsamında, Tatlıtuğ'un “güven markası” olan Hepsiburada’nın değerleriyle örtüşen duruşu ve samimi algısı, Hepsiburada’nın müşterileriyle olan bağıyla bütünleşecek.