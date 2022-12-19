Hepsi yeniden hesaplandı EYT ile emekli olan en düşük ne kadar maaş alacak?

EYT düzenlemesinde. Ay sonuna kadar netleşmesi beklenen düzenleme sonrasında milyonlarca kişinin gelirinde önemli artışlar olacak. Bu gelir artışında emekli maaşı ilk sırada yer alıyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira. Yani 1 Ocak itibarıyla emekli olacak EYT’liye daha önce asgari ücretten prim ödenmiş olsa dahi en az bu tutarda maaş bağlanacak. Söz konusu taban emekli maaşlarında yeni yılla birlikte 1000-1500 lira dolaylarında seyyanen artış olması da bekleniyor.