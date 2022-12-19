Hepsi yeniden hesaplandı EYT ile emekli olan en düşük ne kadar maaş alacak?
Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) kapsayan düzenleme için sayılı günler kalırken, milyonlarca vatandaş cebine girecek paranın hesabını yapmaya başladı. Hatta birçok harcamada alınacak maaş ve kıdem de dikkate alınır oldu. Yani 2023 planları emeklilik üzerine yapılıyor. Peki EYT’den emekli olacakların cebine hangi ödemeler girecek?
EYT düzenlemesinde. Ay sonuna kadar netleşmesi beklenen düzenleme sonrasında milyonlarca kişinin gelirinde önemli artışlar olacak. Bu gelir artışında emekli maaşı ilk sırada yer alıyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira. Yani 1 Ocak itibarıyla emekli olacak EYT’liye daha önce asgari ücretten prim ödenmiş olsa dahi en az bu tutarda maaş bağlanacak. Söz konusu taban emekli maaşlarında yeni yılla birlikte 1000-1500 lira dolaylarında seyyanen artış olması da bekleniyor.
Nereden kontrol edilir?
Mevcut durumda yatan prime göre kimin, ne kadar maaş alacağı SGK’nın uygulaması üzerinde görülebiliyor. Bunun için internet arama çubuğuna ‘uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/’ yazmak yeterli. Burada istenen bilgileri girdikten sonra yönlendirilen sayfada ‘Hesapla’ butonuna basarak aile yardımı dahil hakedilen emekli maaşı öğrenilebilir.
1 Ocak 2023 itibarıyla bu maaşların enflasyon farkıyla yüzde 18- 20 civarında artacağını düşünebiliriz. Yani EYT’li yeni emeklinin cebine şu anda gördüğü emekli maaşından yüzde 20 daha fazlası yatacak.
10 bin liraya promosyon
SGK’ya emeklilik dilekçesi verilirken banka hesap bilgileri de yazılıyor. Dolayısıyla maaş alacağınız bankayı bu noktada iyi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü şu anda bazı özel bankalar 3 yıl süreyle maaşı kendilerinden alma sözü veren emekli müşterisine 10 bin liraya varan promosyon ödüyor.