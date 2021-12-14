'Hepsi' Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın öldüğü kazadan önceki son röportaj... Resmen hissetmiş!

Sevgilisini dün gece geçirdikleri feci trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu. Kazada sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül'ün olaydan saatlerce önce verdiği röportaj sosyal medyaya bomba gibi düştü. 1 ay önce çıkardığı klibinde de geçirdiği gibi bie trafik kazası sahnesi yer alan şarkıcı, röportajında klipteki o kaza anından bahsederken "Aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu" sözleriyle 'Sevgilisini kaybedeceğini hissetmiş' dedirtti.