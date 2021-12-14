'Hepsi' Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın öldüğü kazadan önceki son röportaj... Resmen hissetmiş!
'Hepsi'nin eski solisti Gülçin Ergül'ün dün gece geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümünü hissettiği ve 1 ay önce çektiği klibinde geçirdiği gibi bir kazayı canlandırdığı detayı sosyal medyayı salladı. Kazadan saatler önce verdiği röportaj da ortaya çıkan Gülçin Ergül'ün 'aşk' la ilgili söyledikleri ise 'resmen sevgilisinin öleceğini hissetmiş' dedirtti!
Sevgilisini dün gece geçirdikleri feci trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu. Kazada sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül'ün olaydan saatlerce önce verdiği röportaj sosyal medyaya bomba gibi düştü. 1 ay önce çıkardığı klibinde de geçirdiği gibi bie trafik kazası sahnesi yer alan şarkıcı, röportajında klipteki o kaza anından bahsederken "Aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu" sözleriyle 'Sevgilisini kaybedeceğini hissetmiş' dedirtti.
Dün gece yaşanan korkunç kazada, iş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kontrolündeki ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Aracı kullanan Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybederken, şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif yaralandı.
Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ortaya çıktı. Röportajın her biri satırı 'Gülçin Ergül kazayı ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybedeceğini hissetmiş' dedirtti.