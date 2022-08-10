Hepsi grubunun Yasemin'i üzen haberi duyurdu! "Biz artık birleşmeyiz"
Bir dönemin en sevilen müzik grubu Hepsi1'in üyelerinden Yasemin Yürük objektiflere takıldı. Uzun bir aradan sonra müzik dünyasına tekrardan giriş yapan ünlü şarkıcı Hepsi1 hayranlarına üzen haberi duyurdu.
2005 yılında çıkış yapan ve Türkiye'ye damga vuran ünlü müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yuruk Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun bir süreden sonra müzik dünyasına yeni şarkısı 'Düştüm Gülüşüne' ile tekrardan giriş yapan ünlü şarkıcı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yuruk, Hepsi grubunun tekrar birleşme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu da cevapladı.
10 yıl aradan sonra “Düştüm Gülüşüne” adlı şarkısıyla müzik dünyasına dönen Yasemin Yürük önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Fit vücutu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi şaşırtan Yuruk, muhabirlerle sohbet edip sorularını yanıtladı.
Hepsi grubundan ayrı ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten Yürük, “İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim."