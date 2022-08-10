Hepsi grubunun Yasemin'i üzen haberi duyurdu! "Biz artık birleşmeyiz"

2005 yılında çıkış yapan ve Türkiye'ye damga vuran ünlü müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yuruk Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun bir süreden sonra müzik dünyasına yeni şarkısı 'Düştüm Gülüşüne' ile tekrardan giriş yapan ünlü şarkıcı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yuruk, Hepsi grubunun tekrar birleşme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu da cevapladı.