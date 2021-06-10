'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

"Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum" diyen Tilki "Vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak…" ifadelerini kullandı.