'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı
EXXEN'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisiyle sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin açıklamaları ve itirafları oldu.
Genç popçu Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tilki, ilginç açıklamalarda bulundu.
Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna yanıt verdi.
Samimi açıklamalarda bulunan Tilki, konuyla ilgili "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek." dedi.
"Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum" diyen Tilki "Vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak…" ifadelerini kullandı.