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'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

EXXEN'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisiyle sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin açıklamaları ve itirafları oldu.

'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

Genç popçu Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tilki, ilginç açıklamalarda bulundu. 

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'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

 Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna yanıt verdi.

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'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

Samimi açıklamalarda bulunan Tilki, konuyla ilgili "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek." dedi. 

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'Hemen ağlıyorum' deyip Aleyna Tİlki itiraf etti! Hayalindeki erkeği açıkladı

"Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum" diyen Tilki "Vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak…" ifadelerini kullandı. 

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