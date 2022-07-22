Hem suçlu hem güçlü! Eski mankenden muhabirlere sert çıkış
Alkollü araç kullanmaktan birçok kez ehliyetini kaptıran eski model Ece Sükan ehliyetine el konulmasına rağmen Bebek'te aracının direksiyonu başında yakalandı. Sorulara sinirlenen Sükan muhabirlere 'Siz çok akıllısınız galiba' diyerek bağırdı.
Best of Model Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazanan ünlü manken Ece Sükan geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir partinin dönüşünde Etiler'de polis kontrolüne takılmıştı.
Alkollu olduğu anlaşılan 45 yaşındaki modelin gazetecileri görünce alkolmetre cihazına üflememek için direnmişti.
Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran Sükan, polislerin uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyince tekrardan ehliyetine el koyulmuştu.
Ece Sükan geçtiğimiz günlerde ise objektiflere Bebek'te yakalandı. Valeden aracını isteyen ünlü isim direksiyon koltuğuna kendisi geçti.