Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren karar! Merkez Bankası duyurdu
Konut fiyatları ve kiralar için Merkez Bankası’ndan açıklama geldi. Enflasyon Raporu'nda bu konuya geniş bir yer ayıran TCMB, kira fiyatlarında düşüşü getirecek önerilerini tek tek sıraladı. Bu kapsamda Merkez Bankası kiralık konut arzının artırılması, sosyal konut uygulaması, hisseli kiracılık, konut sayısına göre kademeli vergilendirme ve boş konut vergisi gibi noktalara dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını açıklamıştı.
Şimşek’in açıklamaları sonrası yılın ilk Enflasyon Raporu'nun yayımlayan Merkez Bankası’nın Ekonomik Görünüm bölümünde konut piyasasıyla ilgili yaptığı değerlendirmenin detayları da ortaya çıktı. TCMB, fiyatların ve kiraların düşmesine yönelik bir dizi öneride bulundu. Metinde kiralık konut arzının artırılması, sosyal konut uygulaması, hisseli kiracılık, konut sayısına göre kademeli vergilendirme ve boş konut vergisi gibi önerilerde bulundu.
Reel konut fiyat artışı, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde tarihi en yüksek seviyesine ulaşırken 2023 yılında bir miktar gerilemekle beraber OECD ülkelerinden ayrışmaya devam etmiştir.
Konut piyasasının önemi 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra daha da artmıştır. Konut fiyatlarındaki artış hem kiralara yansıyarak hem de yaşam ve talep koşullarını etkileyerek dolaylı yollarla enflasyonu etkileyebilmektedir.