HELP USA, GLOBAL CALL

Türkiye 2021 yazını, orman yangınlarıyla mücadele içinde geçirdi. 28 Temmuz’da Manavgat’ta başlayan orman yangınları, diğer bölgelerde çıkanlarla birlikte yaklaşık 300’e ulaştı. 53 ilde ortaya çıkan yangınlarda 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 150 bin hektardan fazla bir alan küle döndü.

Orman yangınlarının kazandırdığı klasiklerden “İmara açılacak, turizme kazandırılacak, otel yapılacak, maden çıkarılacak” argümanları nifak tohumu ekmekte yetersiz kalınca; ünlüsü, ünsüzü; incesi, kalını; dansözü, şantözü; Help Turkey etiketiyle, Global Call çağrısı yaptı.

Help Turkey etiketi ile 2,7 milyon tweet atılırken, %70’nin boot ve sahte hesaplar tarafından paylaşıldığı tespit edildi. Tabii bu, büyük bir sosyal medya manipülasyonu olarak kayıtlara geçti.

Türkiye bazı eksikliklerine rağmen Cumhuriyet tarihinin en hacimli yangınlarını, 12 Ağustos tarihinde tamamen kontrol altına aldı. Yangınlarda, devletin tüm kurumları ile birlikte çok sayıda STK ve gönüllü vatandaş görev aldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı ünlü Los Angeles şehrinde 07 Ocak’ta yangınlar başladı. 34 bin hektarlık bir alanda devam eden yangınlarda, ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü 10 binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Los Angeles şehri aynı zamanda Amerikan film endüstrisinin kalbi… Meşhur Hollywood Hills burada… Warner Bros Stüdyoları, Univarsal Stüdyoları gibi lokomotif yapım şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

Pasific Palisade’te başlayan yangın felaketi, tüm Los Angeles'ı etkisi altına aldı. Hollywood yıldızlarının önemli bir kısmı bu şehirde yaşıyor. Bu büyük afet sonrası Hollwood da İkiz Kuleler gibi tarihin tozlu sayfalarına karışacak gibi görünüyor.

Afet kimine göre kundaklama, kimine göre ise iklim değişikliğinin eseri… Kundakçı olduğu iddia edilen bir evsiz, alev makinesi ile suçüstü yakalandı. Sigorta şirketleri sözleşmelerde 3 ay önceden yangını kapsam dışına almışlar.

Jeffrey Epstein’in müşteri listesinde olanların, Donald Trump göreve gelmeden önce delileri kararttığını iddia edenler de var. Pedofillerin bir kısmının burada yaşadığı konuşuluyor.

ABD kamuoyu, basını, bölge sakini ve siyasileri beş gündür yangınları konuşuyor. Küçük bir alanda devam eden yangınların hala söndürülememiş olması ekipman, su ve itfaiye yetersizliğine bağlanıyor. Yangınlara, itfaiyeden başka müdahale eden kurum yok. Ortada asker, polis, yönetici ve gönüllü görünmüyor.

Musk ve Trump, Biden ile Kaliforniya Valisi’ni suçluyor. Biden, “Ama iyi haber şu ki, ben bugünden itibaren büyük büyükbabayım” diyerek afet ile ilgili farklı bir perspektif geliştiriyor.

Hamas rehineleri bırakmazsa, Ortadoğu’ya cehennemi yaşatacağını söyleyen Trump’ın Amerika’sı on gündür cehennemi yaşıyor.

Bölge sakinleri, göz yaşları içerisinde evlerinin yanışını seyrediyor. Kimse valiye, yönetime küfür etmiyor. Helikopter sayımına çıkan provokatörler görünmüyor. “İmara açılacak, turizme kazandırılacak, otel yapılacak, maden çıkarılacak” iddiasında bulunan yok.

Melekler şehrinde yaşayan ünlüler ve ünsüzler, derin bir kabulleniş içinde yangının kontrol altına alınmasını bekliyorlar. Hiç kimseden bir “HELP USA, GLOBAL CALL” çağrısı gelmiyor.

Paris Hilton, feveran ediyor; James Woods, tv ekranlarından ağlıyor…

Gazze’deki çocukların göz yaşlarını görmeyen ve İsrail’in Gazze soykırımını destekleyen "Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetmek yok, hepsini öldürün" paylaşımı yapan James Woods’ın da evi yanmış. Evini kaybedişini "Ruhum sınanıyor. Her şeyi bir anda kaybetmek gibi" diye nitelerken, yerle yeksan olan Gazze’yi hatırlıyor.

Bizde de bazı ebleh hümanistler “Empati yapmak lazım, Allah kimseye göstermesin” gibi yaklaşımlarla göya insanlık numunesi sunuyor. Allah, neden göstermesin! James Woods gibi insan müsveddelerine, yöneticilere ve liderlere göstersin ki; anlayabilsinler, empati yapabilsinler. Bizim 40 yıldır verdiğimiz şehitleri anladılar mı, Gazze’deki masumları gördüler mi? Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de empati yaptılar mı?

Damdan düşenin halinden en iyi damdan düşen anlar.