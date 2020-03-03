Helin Avşar alkolü fazla kaçırdı küfürler havada uçuştu son hali çok fena
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, arkadaşıyla alkolü fazla kaçırınca basına küfüler savurdu. Helin Avşar'ın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Helin Avşar, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken görüntülendi. Eğlenceli geçen gece olaylı son buldu. Alkolü fazla kaçırdığı için garsonlarla tartışan Avşar ve arkadaşları çıkışta da magazin basınana ağza alınmayacak küfürler etti.
Helin Avşar, ilk olarak basın mensuplarına, ''Şimdi çekiyorsunuz ama yarın bundan eminim rahatsız olacağım" derken konuşmakta dahi zorlandı.
Uçankuş'un görüntülediği Avşar'ın yanındaki sosyal medya fenomeni arkadaşı Duygu Genç ise görüntü almak isteyen basın mensuplarına "B.kunu çıkardınız, yeter artık" diyerek tepki gösterdi.
Duygu Genç, basına ağza alınmayacak küfürler savururken bir ara yanına gelen Helin Avşar'a bile çıkıştı, iterek uzaklaştırdı. Avşar ve arkadaşı mekanın güvenlik görevlileri tarafından zorla taksiye bindirildi.