Helin Avşar alkolü fazla kaçırdı küfürler havada uçuştu son hali çok fena

Helin Avşar, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken görüntülendi. Eğlenceli geçen gece olaylı son buldu. Alkolü fazla kaçırdığı için garsonlarla tartışan Avşar ve arkadaşları çıkışta da magazin basınana ağza alınmayacak küfürler etti.