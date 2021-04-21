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Hekimoğlu Survivor Masumlar Apartmanı ve Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Hekimoğlu Survivor Masumlar Apartmanı ve Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

20 Nisan 2021'in reyting sonuçları Hekimoğlu, Survivor, Baraj ve Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.

Hekimoğlu Survivor Masumlar Apartmanı ve Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelendi. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yaptığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu yakalayamadı. 

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Hekimoğlu Survivor Masumlar Apartmanı ve Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Elenen ismin şoke ettiği Survivor'un son bölümünde Acun Ilıcalı'nın, İsmail ile ilgili yaptığı açıklama geceye damga vurdu. Sosyal medyada büyük ses getiren yarışma reytinglerde hüsrana uğradı.

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Hekimoğlu Survivor Masumlar Apartmanı ve Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Nehir, Nazım’la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde buldu. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir’i bulmak için birlik olmak zorunda kaldığı Baraj'ın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.

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Hekimoğlu Survivor Masumlar Apartmanı ve Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote ettiği Hekimoğlu dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.

İşte salı günü reytingleri...

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