Heidi Klum 16 yaşındaki kızıyla poz verdi takipçilerinden yorum yağdı
Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, kendisi gibi modellik yapmaya başlayan kızıyla pozlarını paylaştı. Anne kızın birbirine olan benzerliği ise ünlü modelin takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, 7,9 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
47 yaşındaki model, son olarak Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum ile pozlarını paylaştı.
Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Leni, annesine olan benzerliğiyle herkesi şaşırttı.
Anne ve kızın pozu kısa sürede 229 binden fazla beğeni aldı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Heidi Klum'un kızıyla anne-kız değil de abla-kardeş gibi görünmesi dikkat çekti.