Hedefini açıkladı! Türk bayraklarıyla karşılandı herkes Acun Ilıcalı'dan tek bir şey istedi
Medya patronu ve futbol kulübü sahibi Acun Ilıcalı, takımıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dominik’ten jetiyle İngiltere’ye gelip ayağının tozuyla Hull City futbol takımının maçını izleyen Acun Ilıcalı ile ünlü MKM Stadyumu’nda Hürriyet'ten Arda Sayıner'e konuştu.
◊ Hull City’yi satın aldığınız günden bu yana takımın geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Bizim tüm konsantrasyonumuz; önümüzdeki sene. Bu seneyi İngiltere’de eğitim gibi görüyoruz. Hocamızın da konsantrasyonu doğru bir takım oluşturmak için doğru gözlemleri yapmak. O yüzden çok başarılı geçiyor.
Şota Hoca farkını gösterdi. Hull City’yi devraldığımızda takım 4 puan öndeydi. Şota Arveladze takımın başına geldiğinde bu fark hemen 6’ya çıktı. Şimdi ise 16 puan fark var. Bence bu sezon için görev ve hedef tamamlandı. Her şeyimizi önümüzdeki seneye göre hazırlıyoruz.
◊ Büyük hedef nedir?
- İlk büyük hedef Hull City’yi aldığımız günden beri değişmedi. Amacımız play-off’lara kalarak en üst lige çıkmak. Şu an bulunduğumuz Championship Ligi’nden Premier Lig’e çıkabilecek bir takım kurabileceğimize ve yönetebileceğimize inanıyorum.
Mevcut durum bu hedefin imkansız olmadığını hissettiriyor. Takım da bu hedefe çok inanıyor. Herkesin motivasyonu çok yüksek. Bugün ligin en iyi takımlarından Reading karşısında aldığımız 3-0’lık galibiyet gibi başarıyla ilerlediğimiz bu sezonun sonunda play-off’ları zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama yine de futbol bu tabii. Çok iyi ve futbol kalitesi yüksek bir ligdeyiz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama iddialıyız.
◊ İngiliz taraftarların Türkiye ve takıma olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Taraftarların ilgisi bizi fazlasıyla mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Satın alma sürecinde bizleri her maçta Türk bayraklarıyla karşıladılar. Birçok İngiliz taraftar sosyal medya hesabına Türk bayrağı koydu. Takımı satın aldıktan sonra önceki yönetime kırgın birçok taraftar yeniden maçlara gelmeye başladı ki bir diğer hedefimiz de buydu. Buna da ulaşmış olduk. Türkiye’ye olan sevgi ve ilginin artması beni çok mutlu ediyor. Aynı ilgi futbolcularımızda da var.