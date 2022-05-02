Hedefini açıkladı! Türk bayraklarıyla karşılandı herkes Acun Ilıcalı'dan tek bir şey istedi

◊ Büyük hedef nedir?

- İlk büyük hedef Hull City’yi aldığımız günden beri değişmedi. Amacımız play-off’lara kalarak en üst lige çıkmak. Şu an bulunduğumuz Championship Ligi’nden Premier Lig’e çıkabilecek bir takım kurabileceğimize ve yönetebileceğimize inanıyorum.

Mevcut durum bu hedefin imkansız olmadığını hissettiriyor. Takım da bu hedefe çok inanıyor. Herkesin motivasyonu çok yüksek. Bugün ligin en iyi takımlarından Reading karşısında aldığımız 3-0’lık galibiyet gibi başarıyla ilerlediğimiz bu sezonun sonunda play-off’ları zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama yine de futbol bu tabii. Çok iyi ve futbol kalitesi yüksek bir ligdeyiz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama iddialıyız.