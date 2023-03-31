HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti, Kadir İnanır'a adaylık teklif etti! Kadir İnanır düşünüyor
HDP'nin seçim arifesinde kapatılması ihtimaline karşı devreye alınan Yeşil Sol Parti, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklif etti. Kadir İnanır, düşünmek için süre istedi
14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yaklaşmasıyla siyaset dünyasından ünlü isimlere bir bir adaylık teklifi yapılmaya başlandı. Bazı isimler ise kendiliğinden milletvekili adaylığı için partilerin kapısını çaldı. Usta oyuncu Kadir İnanır’a HDP'nin yedeği olan Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği teklifi geldiği öğrenildi.
Kadir İnanır, 2013yılında başlatılan çözüm süreci döneminde AK Parti iktidarı tarafından 'Akil İnsan' olarak seçilmiş ve Akil İnsanlar Heyeti'nde görev yapmıştı.
AK Parti'nin 'Akil İnsan' seçtiği Kadir İnanır’a, HDP'nin kapatılması tehlikesi nedeniyle HDP'li isimlerin çatısı altında seçime gireceği açıklanan Yeşil Sol Parti’den milletvekili adaylığı için teklifi yapıldı.
Daha önce de HDP teklif yapmıştı
Hastalığı nedeniyle uzun süredir sanat dünyasından uzak kalan ve eski sağlığına tekrar kavuşan Kadir İnanır’a daha önce Halkların Demokrasi Partisi (HDP) tarafından milletvekilliği teklif edilmişti.