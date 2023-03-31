HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti, Kadir İnanır'a adaylık teklif etti! Kadir İnanır düşünüyor

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yaklaşmasıyla siyaset dünyasından ünlü isimlere bir bir adaylık teklifi yapılmaya başlandı. Bazı isimler ise kendiliğinden milletvekili adaylığı için partilerin kapısını çaldı. Usta oyuncu Kadir İnanır’a HDP'nin yedeği olan Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği teklifi geldiği öğrenildi.