HDP'liler eylem yapan anneleri tehdit etti ortalık karıştı

Biçer, şunları kaydetti: "Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK'yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki 'sabrımızı taşırıyorlar'. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?"