HDP'liler eylem yapan anneleri tehdit etti ortalık karıştı
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, HDP'lilerin "Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak" tehdidi üzerine anneler il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, il binasına giren HDP'lilerin "Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak." tehdidi üzerine anneler il binasına girmek istedi. HDP'lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi.
Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan bir anne, 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. HDP'lilere tepki gösteren anneler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, korkmadıklarını, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Evlatları için her türlü mücadaleyi vereceklerini bildiren Biçer, sadece evlatlarını istediklerini anlattı.
Biçer, şunları kaydetti: "Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK'yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki 'sabrımızı taşırıyorlar'. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?"
Baba Rauf Biçer de hakları olan evlatları için oturma eyleminde 25 gündür bulunduklarını belirterek, HDP'lilerin zaman zaman ortalığı karıştırmak istediğini söyledi.