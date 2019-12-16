HDP'li vekiller binaya geldi acılı anneler çıldırdı! Önce terlik sonra kürsü fırlattılar

Önce terlik sonra kürsü: Bu sırada, bazı anne babalar, milletvekillerine terlik atarak, tepki gösterdi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.



