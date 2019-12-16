HDP'li vekiller binaya geldi acılı anneler çıldırdı! Önce terlik sonra kürsü fırlattılar
DİYARBAKIR'da HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi.
Duymazdan geldiler: Uzun süre sonra parti binasına gelen HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ı gören aileler, "Sesimizi duyun" diyerek, seslendi. HDP'li vekiller ise ailelerin seslenişlerini duymazdan gelerek parti binasına girmek istedi.
Önce terlik sonra kürsü: Bu sırada, bazı anne babalar, milletvekillerine terlik atarak, tepki gösterdi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.
Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.