HDP önünde eylem yapan aileler böyle isyan etti!

Çocuklarımızın kimseye zarar vermesini istemiyoruz

Oğlunun sahipsiz olmadığını ve sürekli onu aradığını dile getiren anne Bingöl, "Arnavutköy ilçesinde HDP binası var. Çocuğum oradan gönderildi. 9 yaşındayken çocuğumu Taksim'de eyleme, yürüyüşe götürmüşler. Çocukları yoldan çıkarmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarımızı dağa çıkarsınlar diye büyütmüyoruz. Çocuklarımızı ölüme göndermek istemiyoruz. Çocuklarımızın kimseye zarar vermesini istemiyoruz. Biz bunun için büyütmüyoruz çocuklarımızı. Kendi halinde, kıt kanaat geçinen insanlarız.