Hazır Noodle zararları neler? Bir daha yüzüne bile bakmayacaksınız!

3 ile 5 dakika arasında hazırlanan, farklı aromaları olan hazır noodle makarnaları, hem fiyatı, hem çabuk hazırlanması, hem de lezzeti ile başta gençler olmak üzere en çok tüketilen hazır gıdaların arasında yer alıyor. Genel olarak makarna grubunda yer alması sebebiyle zararsız gibi görünse de hazır Noodle'lar bünyeye oldukça zararlı maddeler içeriyor.