Hazır Noodle zararları neler? Bir daha yüzüne bile bakmayacaksınız!
Özellikle son dönemlerin en çok tüketilen hazır gıdalarından olan hazır Noodle'lar, çabuk hazırlanışı ve lezzeti ile artık herkesin elinin altında bulunuyor. Peki bu hazır Noodle'lar ne kadar zararlı?
3 ile 5 dakika arasında hazırlanan, farklı aromaları olan hazır noodle makarnaları, hem fiyatı, hem çabuk hazırlanması, hem de lezzeti ile başta gençler olmak üzere en çok tüketilen hazır gıdaların arasında yer alıyor. Genel olarak makarna grubunda yer alması sebebiyle zararsız gibi görünse de hazır Noodle'lar bünyeye oldukça zararlı maddeler içeriyor.
İşte Noodle yediğimizde vücudumuzda yaşanan başlıca durumlar...
Hazır Noodle nedir?
Hazır Noodle'lar, genellikle paketler veya bardaklar halinde satılan bir kurutulmuş erişte türüdür.
Noodle'ların genel tipik bileşenleri arasında un, tuz ve hurma yağı gibi ürünler bulunur. Ancak erişteye aroma veren sos paketlerinde ise tuz, baharat ve sağlığa zarar verdiği düşünülen monosodyum glutamat (MSG) içerir .