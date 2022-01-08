Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine Ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.