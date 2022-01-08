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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine Ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Toplantıda Bakan Nebati’nin yeni Ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi
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