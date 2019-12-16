Hazine haritası ellerinde ama... Define avcıları 50'den fazla çukur açtı

Çukur sayısı her geçen gün artıyor

Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, şunları kaydetti: Çukurların sayısı her geçen gün artıyor.