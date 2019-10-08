Hazer Amani ilk kez konuştu Sıla ile ilişkisi müthiş güzel gidiyormuş
İlişkileri hakkında sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınan ünlü şef Hazer Amani, Harbiye'de izlemeye gittiği sevgilisi Sıla Gençoğlu ile ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi.
MasterChef Türkiye yarışmasının ilk sezonunda adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Hazer Amani, şimdilerde Sıla ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Son olarak ünlü şarkıcının Harbiye'deki sahnesine giden Amani, Sıla hakkında ilk kez konuşarak “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” dedi.
Aşkları böyle ortaya çıkmıştı: Geçtiğimiz Ocak ayında, Hazer Amani ve Sıla bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin beraber Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edilmişti.
Peki Hazer Amani kimdir?
Hazer Amani, 1977 yılında Ankara’da doğmuştur. Babası İranlı, annesi Türk’tür. Babası üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldiğinde annesi ile evlenmiştir.
Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okudu. Daha sonra 2001 yılında gittiği Güney Afrika’da Cordon Bleu’de 3 sene aşçılık eğitimi aldı.