Hazer Amani ilk kez konuştu Sıla ile ilişkisi müthiş güzel gidiyormuş

Aşkları böyle ortaya çıkmıştı: Geçtiğimiz Ocak ayında, Hazer Amani ve Sıla bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin beraber Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edilmişti.