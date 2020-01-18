Hazer Amani ile Sıla'dan Roma'da ilk balayı paylaşımı! Darısı sizin başınıza
Kısa süreli birlikteliğin ardından hayatlarını birleştirme kararı alarak nikah masasına oturan Hazer Amani ve Sıla çiftinden balayı için Roma'dan romantik bir paylaşım geldi.
13 Ocak Pazartesi günü dünya evine giren şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü şef Hazer Amani, balayı için Roma'yı tercih etti. Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift, balayından ilk karelerini de paylaştı.
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Evliliklerinin ardında Sıla ve Hazer, sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaşımlarda bulunmaya hız kesmeden devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde hem Sıla hem de Hazer, aynı Instagram fotoğrafını aynı not ile paylaşarak, "Beraber çok güzel bir hatıramız var" yazmıştı.
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Balayı için Roma'ya giden Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'den yeni bir fotoğraf daha geldi.
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