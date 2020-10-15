Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla sarmaş dolaş! Fena yakalandı
Onur Ünlü uzun süredir beraber olduğu güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddiası olay oldu. Onur Ünlü, gecelerde başka bir kadınla fena yakalandı.
Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, sıklıkla aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelirken ihanet iddiaları bomba gibi düştü.
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Cihangir'de bir mekanda Uçankuş tarafından görüntülenen Onur Ünlü'nün yanındaki kadın merak konusu oldu. UçanKuş'un haberine göre, samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı.
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Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen 47 yaşındaki Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.
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Onur Ünlü kameraları görünce soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılırken genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu. 28 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün bu görüntülere ne diyeceği de merak ediliyor.
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