Hazal Kaya'nın hastalığı ne yıllar sonra ilk kez yayında açıkladı

YouTube'da yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler adlı programa katılan Hazal Kaya, programın sonlarına doğru bir süredir boğuşmakta olduğu hastalığını itiraf etti. Şimdiye kadar bunu hiç açıklamadığını söyleyen Hazal Kaya, yaşadığı rahatsızlığı bir dönem Galatasaray’da top koşturan futbolcu Bafetimbi Gomis üzerinden örnekledi.