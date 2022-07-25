Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi! "İkinci bebek yolda, Fikret Ali abi oluyor!"
Birçok dizi ve filmde rol alan, televizyon dünyasının sevilen yüzü ünlü oyuncu Hazal Kaya 6 yıllık aşkın sonunda 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Atay ile aynı yıl ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi. Kaya, ikinci kez anne olmayı bekliyor.
Aşk-ı Memnu Adını, Feriha Koydum gibi televizyon dünyasının efsane dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
6 yıl aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ali Atay ile 2019'da evlenen ünlü oyuncu aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve eleştirilerle magazinin gündemden düşmeyen isimlerinden olan Hazal Kaya'nın geçtiğimiz aralık ayında hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
Verdiği bir röportajda muhabirlerin "Fikret Ali'ye kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım inşallah ne güzel olur" cevabını vererek ikinci çocuğa olumlu baktıklarını açıklamışlardı.