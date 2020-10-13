Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile yeni pozunu paylaştı beğeni yağmuru yaşandı
Güzel oyuncu Hazal Kaya, 10 aylık oğlu Fikret Ali ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya'nın "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay beş yıldık beraberliğini Şubat 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik ve babalık duygusunu tatmıştı.
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Uzun süre sonra setlere yeniden dönen Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından sık sık yayınlamayı da ihmal etmiyor.
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29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde takoz kullandığı ve şeker hastalığı nedeniyle aldığı kilolar yüzünden, sosyal medyada kendisine yaralayıcı şeyler yazıldığını söylemişti.
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