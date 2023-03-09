Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla'nın ilk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

"Şimdi yaka iğnem Süreyya’m"

Paylaşımında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan oyuncu, “Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya’m sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar Günü’müz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük” ifadelerini kullandı