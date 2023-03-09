Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla'nın ilk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı
Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. Kızına Süreyya Leyla adını veren Kaya, sosyal medya hesabından Kadınlar Günü'ne özel bebeğiyle ilk pozunu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...
Son olarak ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ adlı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019’da evlilikle taçlandırmıştı.
Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya, 1 ay önce de ikinci kez anne oldu ve kızına Leyla Süreyya adını verdi.
Şimdilerde kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.
"Şimdi yaka iğnem Süreyya’m"
Paylaşımında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan oyuncu, “Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya’m sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar Günü’müz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük” ifadelerini kullandı