Hazal Kaya-Ahmet Hakan olayı ne 'Oyunculuğundan nefret ettim' dedi 'Vasat herif' cevabı patladı!

Hakan, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmediğini ifade ederek, yazısında şunları kaydetmişti:

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi…



1. Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor.

2. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor.



3. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor.



4. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda.



5. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda”.