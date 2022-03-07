Hazal Kaya-Ahmet Hakan olayı ne 'Oyunculuğundan nefret ettim' dedi 'Vasat herif' cevabı patladı!
NETFLIX'teki Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndaki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini söyleyen Ahmet Hakan'a Hazal Kaya'dan 'vasat herif' cevabı... Sosyal medyada Ahmet Hakan'a eleştiri, Hazal Kaya'ya da destek yağıyor!
NETFLIX'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki başrol 'gazeteci Esra' karakterini canlandıran oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan'ın 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' yazısına verdiği 'Vasat herif' cevabıyla sosyal medyada en çok konuşulan gündem başlıkları arasında zirvede... Hürriyet'teki köşe yazısında haftasonu, 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmesinin 5 nedenini' sıralayan Ahmet Hakan'a, Hazal Kaya'nın oyunculuğuna yönelik eleştirilerinde kullandığı 'nefret' kelimesi ve üslubuna ilişkin hem ünlülerden hem de sosyal medya kullanıcılarından tepki yağıyor.
Netflix dijital yayın platformunda 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde zaman yolculuğu yaparak 1919'lu yıllara dönen ve Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaşan gazeteci Esra karakterini canlandıran Hazal Kaya'nın oyunculuğu için Ahmet Hakan'ın 'nefret ediyorum' ifadeleri gündemi karıştırdı.
"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" dedi: Ahmet Hakan, haftasonu yayınlanan köşe yazısında, 'Pera Palas' dizisindeki Esra rolünden yola çıkarak Hazal Kaya'nın oyunculuğunu zorlama ve yapmacık bulduğunu, beğenmediğini ifade ederek "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlığıyla 5 madde sıraladı.
Hakan, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmediğini ifade ederek, yazısında şunları kaydetmişti:
“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi…
1. Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor.
2. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor.
3. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor.
4. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda.
5. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda”.