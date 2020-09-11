Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı ayrılan Tuan Tunalı'dan Rus sevgilisine evlilik teklifi

Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı ayrılan Tuan Tunalı'dan Rus sevgilisine evlilik teklifi
Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir aşk yaşadığı Rus sevgilisi Yana Mazanova'ya Tataristan-Kazan'da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti.
Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağladı. Oyuncu, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Tunalı, "Sevgilimi Instagram'da gördüm" diyerek tanışma hikayelerini anlatmıştı.
Tuan Tunalı, şunları söylemişti:
''Instagram'da üç kez keşfette karşıma düştü. Ya dedim bu bir işaret herhalde... Bir kere baktım bir daha baktım, "Ne kadar güzel kız" diyorum sonra bir kedi fotoğrafı var, kedinin gözleri yemyeşil arkadaki kızın gözleri de aynı...''
''Yani diyorum ihtimal yok, tanışsak konuşsak... Gerçekten çok büyük bir hayvan sevgisi var içimde, kediden muhabbeti açabildim.''
''Sonra Türkiye'yi sevdirmek zorunda kaldım... Gelsin diye nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Sultanahmet'ten bahsediyorum, Boğaz turlarından bahsediyorum. Oraya gideriz, buraya gideriz hani sen yeter ki gel diye...''