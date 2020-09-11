Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı ayrılan Tuan Tunalı'dan Rus sevgilisine evlilik teklifi

Tuan Tunalı, şunları söylemişti:

''Instagram'da üç kez keşfette karşıma düştü. Ya dedim bu bir işaret herhalde... Bir kere baktım bir daha baktım, "Ne kadar güzel kız" diyorum sonra bir kedi fotoğrafı var, kedinin gözleri yemyeşil arkadaki kızın gözleri de aynı...''