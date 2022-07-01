Hayranlarını nostaljik yolculuğa çıkaran Demet Şener'den gençliğine itiraf..
Bir döneme damga vuran mankenlerden olan Demet Şener basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenmiş, sonrasında ihanet sebebiyle ayrılmıştı. İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile gerçekleştiren Şener son olarak kalbini Tolga Gürman'a kaptırdı. Özel hayatı kadar fit görüntüsüyle de gündem olan Şener'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım olay oldu...
Bir dönemin aranan mankenlerinden olan Demet Şener 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Ünlü çift ihanet sebebiyle 11 yıllık evliliğini noktalamıştı. İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile gerçekleştiren Şener son olarak kalbini Tolga Gürman'a kaptırdı. Özel hayatı kadar fit görüntüsüyle de gündem olan Şener'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım olay oldu...
İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son olarak nostalji bir paylaşımda bulunan Demet Şener 19 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sunarken yazdığı not ile de oldukça konuşuldu.
Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozu ile mest eden eski manken Demet Şener, siyah-beyaz fotoğrafındaki detaylara tek tek değindi ve "gençlikte hiç düşünülmeden yapılan şeyler" diyerek itirafta bulundu. Öte yandan Demet Şener gelen estetik yorumlarına da kayıtsız kalmayarak yanıt verdi. İşte Demet Şener'in gençlik ve estetik itirafı...
Fit hali ile övgü topluyor
Demet Şener güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. İki çocuk annesi eski manken fit hali ile övgüleri topluyor.