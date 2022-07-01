Hayranlarını nostaljik yolculuğa çıkaran Demet Şener'den gençliğine itiraf..

Bir dönemin aranan mankenlerinden olan Demet Şener 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Ünlü çift ihanet sebebiyle 11 yıllık evliliğini noktalamıştı. İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile gerçekleştiren Şener son olarak kalbini Tolga Gürman'a kaptırdı. Özel hayatı kadar fit görüntüsüyle de gündem olan Şener'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım olay oldu...