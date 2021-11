Hayranının suratına işeyen Sophie Urista'dan ilk açıklama

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista geçtiğimiz günlerde verdiği konserde, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada kendini sahneye atan hayranının yere yatmasıyla yüzüne dakikalarca idrarını yaptığı görüntülerle sosyal medyada adeta infial yaratmıştı. Konser sırasında binlerce kişinin önünde soyunarak, yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yapması dünyayı ayağa kaldıran Urista, bu skandala ilişkin açıklamasında müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladığını itiraf ederek "O gece sınırları çok zorladım. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi.