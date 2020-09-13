Hayranı öyle bir soru sordu ki Okan Bayülgen şaşkına döndü! Bakın ne yaptı
Yaptığı televizyon programları ile adından söz ettiren ünlü şovmen Okan Bayülgen'e hayranının sorduğu soru şaşırttı.
Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü şovmen Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde TV100'de ekranlara gelen Nokta programıyla seyirci karşısına çıkmıştı.
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Programının ilk bölümüne Buket Aydın Baykal'ı alan Bayülgen sorduğu sorularla şaşırtmıştı.
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Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde hayranı tarafından sorulan bir soru ünlü şovmeni kızdırdı.
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56 yaşındaki şovmen Okan Bayülgen 8 yaş küçük sevgilisi Selin Atasoy ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi.
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