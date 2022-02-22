Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

Türkiye'nin en renkli isimlerinden birisi olan Psikiyatr Haydar Dümen 92 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Cinsellik konularında yaptığı programlar, yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla tanınan Haydar Dümen, ölümünün ardından bambaşka bir konu ile gündeme geldi.