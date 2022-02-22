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Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

92 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Fakat Haydar Dümen'in 100 milyon liralık mirası eşine değil Beyoğlu'ndaki bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Emlakçı da da ölünce Haydar Düman'in tüm malvarlığı o emlakçının çocuklarına geçti. Haydar Dümen'in eşi 100 milyon liralık mirasın peşine düştü.

Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

Türkiye'nin en renkli isimlerinden birisi olan Psikiyatr Haydar Dümen 92 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Cinsellik konularında yaptığı programlar, yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla tanınan Haydar Dümen, ölümünün ardından bambaşka bir konu ile gündeme geldi. 

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Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

Haydar Dümen'in ölümünün ardından aile içinde yaşanan derin üzüntü yerini 'miras' endişesine bıraktı. Sabah gazetesinin haberine göre Haydar Dümen'in ailesi ölüm acısını unutmadan miras şokuyla yüz yüze geldi. 

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Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi vardı. Ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de...

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Haydar Dümen emlak zengini çıktı! Eşi 100 milyon liralık kayıp mirasın peşine düştü

Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor.

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