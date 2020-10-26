Hayatını konu alacak filmde Dilber Ay'ı kimin canlandıracağı belli oldu
Geçtiğimiz yıl hayat gözlerini yuman Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak.
Eğlenceli şarkılarıyla birçok hayran kitlesine sahip olan Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Şarkılarıyla geniş bir kitleyi eğlendiren, yeri geldiğinde kamera karşısına çıkan Dilber Ay'ın hayatı film oluyor.
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Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş yazacak.
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Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş , görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin yapacak.
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