Hayat kurtaran tekme! Araçlara çarptı, patlama sesi duyuldu: Olası bir faciayı böyle önledi!
TRABZON’un Ortahisar ilçesinde sabitlendiği yerden çıkan çöp konteyneri az kalsın faciaya neden oluyordu. Yokuş aşağı hızla kayan çöp konteyneri Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala bir servis çalışanın tekmesi ile yön değiştirerek park halindeki araca çarparak durdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Ortahisar ilçesinin Yalıncak mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde bir sitenin önündeki çöp konteyneri henüz bilinmeyen nedenle sabitlendiği yerden çıktı.
Yokuş aşağı hızla kaymaya başlayan çöp konteyneri önce kargo aracına çarptı. Araçtan sekerek yokuş aşağı kaymaya devam eden çöp konteynerini fark eden bir otomobil firmasına ait servis çalışanı duruma müdahale etmeye çalıştı.
Servis çalışanının müdahalesi ile çöp konteyneri yavaşlayarak park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Yokuş aşağı yürüyen bir kadının saniyelerle kurtuluşu güvenlik kamerasına yansırken, çöp konteynerinin Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala park halindeki bir araca çarparak durması olası bir faciayı önledi.
"Adeta patlama sesi yaşandı"
Yokuş aşağı kayan çöp konteynerini tekme atarak hızını yavaşlatmasını sağlayan servis çalışanı Yunus Altuntaş, yaptığı açıklamada “İşyerimde araca bakıyordum o sırada üstten doğru çöp konteynerinin gürültüyle geldiğini gördüm. İki araca çarptı kargo aracına çarptıktan sonra adeta patlama sesi yaşandı.