Hayat kurtaran tekme! Araçlara çarptı, patlama sesi duyuldu: Olası bir faciayı böyle önledi!

Servis çalışanının müdahalesi ile çöp konteyneri yavaşlayarak park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Yokuş aşağı yürüyen bir kadının saniyelerle kurtuluşu güvenlik kamerasına yansırken, çöp konteynerinin Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala park halindeki bir araca çarparak durması olası bir faciayı önledi.