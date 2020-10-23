Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem yeni saçlarıyla ağızları açık bıraktı
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin Barbie'si İpek Erdem yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Saçlarını 3 numaraya kestiren Erdem, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla yok artık dedirtti.
Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı.
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Saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestiren İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor. Erdem, paylaştığı karelerla ağızları açık bıraktı.
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Ünlü oyuncu İpek Erdem'i görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Erdem'in hayranları ise paylaşılan fotoğrafları hem beğendi hem de yorum yaptı.
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İpek Erdem, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına ise uzunca bir not düştü:
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