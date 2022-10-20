Hayal Köseoğlu'nun iç çamaşırız çeketli pozu olay oldu! Yorum yağdı: "Millet sakin olun"
Rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterle izleyicinin beğenisi kazanan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Düzgün fiziği, fit vücudu ve duru güzelliği ile sosyal medyayı sallayan ünlü oyuncu son olarak yaptığı iç çamaşırsız paylaşımıyla takipçilerini büyülemeyi başardı.
Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, şimdilerde ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Sasha karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Oyunculuk performansının dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen güzel oyuncu sosyal medyayı yaptığı paylaşımlarla sallamaya devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, duru güzelliği, fit vücudu ve cesur pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
29 yaşındaki Köseoğlu son olarak Instagram hesabından iç çamaşırsız bir şekilde giydiği çeket ile çekildiği fotoğrafını paylaştı. 1 milyon takipçisi bulunan hesabında yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.