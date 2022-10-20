Hayal Köseoğlu'nun iç çamaşırız çeketli pozu olay oldu! Yorum yağdı: "Millet sakin olun"

29 yaşındaki Köseoğlu son olarak Instagram hesabından iç çamaşırsız bir şekilde giydiği çeket ile çekildiği fotoğrafını paylaştı. 1 milyon takipçisi bulunan hesabında yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.