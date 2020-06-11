Hayal Köseoğlu sevgilisi Caner Şahin ile aşk tazeliyor! Mayolu halleri olay oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, sevgilisi Caner Şahin ile tatil yaparken görüntülendi. Köseoğlu, mayosuyla kameralara yakalandı.
FOX TV'de Mucize Doktor dizisiyle bir anda popülaritesini arttıran başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, Bodrum'da sevgilisi Caner Şahin ile beraber teknede iken kameralara görüntülendiler. Köseoğlu'nun telefonu ve şarj makinesini elinden düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
"Denizde aşk dolu anlar": Görüntülerde, Köseoğlu ile bir süre sohbet eden Caner Şahin’in kendisini denize bıraktığı ve kameraları fark eden güzel oyuncunun da bir süre sonra sevgilisine eşlik etmek için denize girdi.
Yüzmeyi çok seven Hayal Köseoğlu, karantina döneminin tüm stresini Bodrum’un serin sularında atarken, denizden çıktıktan sonra hem Şahin ile kahkahalar eşliğinde sohbet etti hem de sevgilisiyle birlikte güneşlendi.
Mucize Doktor dizisinin sevilen karakterlerinden Açelya’ya hayat veren oyuncunun, Caner Şahin ile ayrıldıkları iddiası da bu görüntüler ile yalanlanmış oldu.