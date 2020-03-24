Hawaii Güzellik Kraliçesi Jeanne Kapela'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs Hawaii Güzellik Kraliçesi'ni de vurdu. New Yortk seyahati esnasında Koronavirüs kaptığı düşünülen Jeanne Kapela, kendisini evde karantinaya aldı.
2015 yılında Hawaii Güzellik Kraliçesi seçilerek tacı kapan Jeanne Kapela, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 2015'te Miss Hawaii seçilmenin ardından Miss America'da da tacı da takan Jeanne Kapela, Amerika'yı temsil etmişti.
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Kapela, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini evde karantina altına aldı. Güzellik Kraliçesi, koronavirüsü New York seyahati esnasında kapmış olabilieceğini de açıkladı.
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25 yaşındaki Kapela, hafif öksürük şikayeti olduğunu, ateş ya da diğer grip belirtilerinin kendisinde bulunmadığını söyledi.
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Kapela, ilk olarak New York'ta Koronavirüs testi yaptırmak istedi fakat bu mümkün olmayınca Hawaii'ye geri döndü ve testi yaptırdı.
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