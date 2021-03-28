Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'nin doğum gününe özel duygusal paylaşım

Havva Öztel kızıyla bir pozunu paylaşarak duygusal bir paylaşım yaptı. Öztel şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda en anlamlı dediğim iki tarih ve saat var, prenseslerimin doğum günü ve saati. Prenseslerim diyorum onlar sadece anne ve babasının prensesi. Bugün 28.03.2000 Saat:15.15 ilk anne olduğum ve dünyalar güzeli kızımı kucağıma aldığım gün, tarifsiz bir cennet kokusu doldu odam, sevginin bu denli güçlü olduğunu o gün öğrendim. "