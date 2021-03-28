Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'nin doğum gününe özel duygusal paylaşım
Popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak doğum gününü kutladı. Aleyna Tilki'nin annesinin duygusal paylaşımı yoğun ilgi gördü.
Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla gündeme geldi. Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Havva Öztel, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'nin doğum gününü kutladı. Tilki'nin annesi Havva Öztel'in görüntüsüne "Ablası gibi" yorumları gecikmedi.
Havva Öztel kızıyla bir pozunu paylaşarak duygusal bir paylaşım yaptı. Öztel şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda en anlamlı dediğim iki tarih ve saat var, prenseslerimin doğum günü ve saati. Prenseslerim diyorum onlar sadece anne ve babasının prensesi. Bugün 28.03.2000 Saat:15.15 ilk anne olduğum ve dünyalar güzeli kızımı kucağıma aldığım gün, tarifsiz bir cennet kokusu doldu odam, sevginin bu denli güçlü olduğunu o gün öğrendim. "
"Birlikte büyüdük seninle. Ömrümde ol büyüdüğüm, iyi ki doğdun büyüttüğüm. Gözlerinde huzuru, gülüşünde geçmişin güzelliklerini gördüğüm. İyi ki benim kızım iyikimsin gururum nice güzel yaşlara cennet bahçem seni çok seviyorum Bu beraber olamadığımız ilk doğum günün içim buruk kalbimle yanındayım kızım, iyi ki doğdun kızım."