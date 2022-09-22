HAVELSAN geliştirdi! Afrika'daki fuarın en dikkat çekeni... 'Sancar' ilk kez vitrine çıktı

Nacar, HAVELSAN olarak 2020'den beri Afrika'da iş geliştirme çalışması yaptıklarını belirterek, Batı ve Orta Afrika'da ülke temsilcileri vasıtasıyla işler takip ettiklerini dile getirdi. Fuarda hem o müşterilerle görüşme fırsatı elde ettiklerini hem de Afrika'da iş yapan diğer firmaları tanıma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Nacar, Afrika pazarının büyük olduğunu ve savunmanın yanı sıra sınır ve şehir güvenliğine yönelik ihtiyaçlar bulunduğunu anlattı.