Havalimanında uçağı rötar yaptığını öğrenen şarkıcı Altay bakın ne yaptı

Ünlü sanatçının sahne alacağı Kıbrıs'ta ise konser öncesi Altay ve ekibi düz koşu ile ısınma turu attı. "Komando Marşı" ile sahne alacağı mekanda ısınma turu atan Altay ve orkestrası, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Altay ve ekibinin eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.

İşte o eğlenceli dakikalar