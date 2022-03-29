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Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var

Anadolu Ajansı
Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var

İZMİR'in Balçova ilçesinde flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı. Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, deniz yosununun ekonomik değeri bulunduğuna işaret etti.

Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

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Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var

Halk arasında 'deniz marulu' olarak da bilinen deniz yosunları özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

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Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

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Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var

Uzmanlar denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

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