Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'ni yeniden kapladı! Ekonomik değeri var
İZMİR'in Balçova ilçesinde flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı. Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, deniz yosununun ekonomik değeri bulunduğuna işaret etti.
Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.
Halk arasında 'deniz marulu' olarak da bilinen deniz yosunları özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.
Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.
Uzmanlar denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.